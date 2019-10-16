В. Бекетов посетил с рабочей поездкой Отрадненский район Краснодарского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с депутатами и активом района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в рамках работы в регионе посетил Отрадненский район.

Сенатор встретился с депутатами и активом района. Он рассказал об итогах работы Совета Федерации за весеннюю сессию 2019 г., проинформировал о новых задачах и планах.

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Владимир Бекетов сообщил, что в ближайшее время в Совете Федерации планируется рассмотреть правовые акты, направленные на развитие экономики и обороноспособности страны. При этом, по его словам, важнейшими остаются социальные вопросы.

Парламентарий отметил необходимость улучшения кадрового обеспечения системы здравоохранения и образования. «Сегодня работает программа «Сельский доктор», по которой выделяются средства медработникам, переехавшим в сельскую местность. Возможно, принятие программы по обеспечению жильем сельских учителей поможет решить этот назревший вопрос», — считает законодатель.

Владимир Бекетов побывал в парке отдыха районного центра, в котором в настоящее время завершается реконструкция. Детские спортивные площадки, обновленные аттракционы, дорожки и цветники — все это стало возможным благодаря участию района в программе «Комфортная среда».

«В последние годы благодаря участию в различных краевых целевых программах выросли не только экономические показатели Отрадненского района, но и заметно похорошели его станицы и хутора. Мы наглядно видим, как выполняются эти программы», — подчеркнул сенатор.

В ходе встречи Владимир Бекетов вручил Почетную грамоту Совета Федерации директору средней школы №1 им. А.С. Колесника Сергею Лазареву.

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