В Волгоградской области бывший работник рыбнадзора осужден за взятку

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором Калачевского районного суда Волгоградской области от 16 октября 2019 года осужден бывший старший государственный инспектор Цимлянского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).

Установлено, что в июле 2019 года осужденный получил от генерального директора одной из фирм 50 тыс. рублей за непроведение проверок соблюдения экологического законодательства в кафе, расположенном в водоохранной зоне.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил бывшему государственному инспектору 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В качестве дополнительного наказания суд запретил осужденному занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI