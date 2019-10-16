В Приморье прокуратура помогла сироте получить благоустроенную квартиру

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока Приморского края по поступившему обращению провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявительница имеет статус лица, оставшегося без попечения родителей. В 2015 году она включена в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением за счет средств краевого бюджета. Однако жилье ей не было предоставлено.

В целях защиты прав сироты прокурор района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления предоставить нуждающейся жилое помещение.

Иск прокурора рассмотрен, удовлетворен.

В настоящее время жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира в г. Владивостоке.

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