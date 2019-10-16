В СФ обсудили вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и органов судейского сообщества

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. Башкин.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел «круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей». Мероприятие было организовано совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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Сенатор отметил, что органы судейского сообщества осуществляют свою деятельность коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.

Александр Башкин подчеркнул, что взаимодействие представителей гражданского сообщества с органами судебной власти и судейского сообщества является неотъемлемой частью правового государства, формирует доверительные взаимоотношения между властью и обществом. «Важно соблюсти баланс общественного контроля над деятельностью судебной системы».

Взаимодействие представителей гражданского сообщества с органами судебной власти и судейского сообщества является неотъемлемой частью правового государства

«Передача некоторых полномочий от председателей судов органам судейского сообщества — прогрессивный шаг, позволяющий представителям гражданского общества и судьям эффективно защищать свои права и законные интересы, добиваясь принятия взвешенных и обдуманных решений», — сказал Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. Он напомнил, что в настоящее время Верховным судом РФ реализуется масштабная реформа, которая направлена на повышение эффективности правосудия и укрепление независимости судей.

Александр Башкин

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«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»

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«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»

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По его словам, формы взаимодействия Совета судей РФ с институтами гражданского общества, средствами массовой информации продолжают совершенствоваться. Вместе с тем, некоторые направления этой деятельности нуждаются в дальнейшем развитии. Виктор Момотов высказал мнение о необходимости уделять больше внимания созданию дискуссионных площадок и других форм в регионах.

Заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак поднял проблемы взаимодействия адвокатского и судейского сообществ. «Адвокатура — это не только институт гражданского общества, но и неотъемлемый элемент системы правосудия. Адвокат предоставляет квалифицированную юридическую помощь гражданам, а также является равноправным участником судопроизводства наряду с судом и прокурором — государственным обвинителем. Только при равноправном функционировании этих элементов будут достигаться цели правосудия».

В «круглом столе» приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций и экспертного сообщества.

Подводя итоги мероприятия, Александр Башкин отметил, что все озвученные рекомендации будут обобщены и тщательно проработаны.

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