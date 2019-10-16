В СФ обсудили вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и органов судейского сообщества

Source: Russia – Council of the Federation
Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. Башкин.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел «круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей». Мероприятие было организовано совместно с Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.
Смотрите также
Сенатор отметил, что органы судейского сообщества осуществляют свою деятельность коллегиально, гласно, при неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.
Александр Башкин подчеркнул, что взаимодействие представителей гражданского сообщества с органами судебной власти и судейского сообщества является неотъемлемой частью правового государства, формирует доверительные взаимоотношения между властью и обществом. «Важно соблюсти баланс общественного контроля над деятельностью судебной системы».
Взаимодействие представителей гражданского сообщества с органами судебной власти и судейского сообщества является неотъемлемой частью правового государства
«Передача некоторых полномочий от председателей судов органам судейского сообщества — прогрессивный шаг, позволяющий представителям гражданского общества и судьям эффективно защищать свои права и законные интересы, добиваясь принятия взвешенных и обдуманных решений», — сказал Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. Он напомнил, что в настоящее время Верховным судом РФ реализуется масштабная реформа, которая направлена на повышение эффективности правосудия и укрепление независимости судей.
Александр Башкин
1 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
2 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
3 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
4 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
5 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
6 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
7 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
8 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
9 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
10 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
11 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
12 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
13 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
14 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
15 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
16 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
17 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
18 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
19 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
20 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
21 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
22 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
23 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
24 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
25 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
26 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
27 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
28 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
29 из 30
«Круглый стол» на тему «Взаимодействие институтов гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте обеспечения конституционных ценностей»
30 из 30
По его словам, формы взаимодействия Совета судей РФ с институтами гражданского общества, средствами массовой информации продолжают совершенствоваться. Вместе с тем, некоторые направления этой деятельности нуждаются в дальнейшем развитии. Виктор Момотов высказал мнение о необходимости уделять больше внимания созданию дискуссионных площадок и других форм в регионах.
Заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак поднял проблемы взаимодействия адвокатского и судейского сообществ. «Адвокатура — это не только институт гражданского общества, но и неотъемлемый элемент системы правосудия. Адвокат предоставляет квалифицированную юридическую помощь гражданам, а также является равноправным участником судопроизводства наряду с судом и прокурором — государственным обвинителем. Только при равноправном функционировании этих элементов будут достигаться цели правосудия».
В «круглом столе» приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций и экспертного сообщества.
Подводя итоги мероприятия, Александр Башкин отметил, что все озвученные рекомендации будут обобщены и тщательно проработаны.