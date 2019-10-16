В Чечне за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 4 государственных инспектора труда привлечены к дисциплинарной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законов при осуществлении государственной инспекцией труда в Чеченской Республике возложенных полномочий.

Установлено, что контролирующим органом ненадлежащим образом осуществлялась деятельность по выявлению и пресечению случаев невыплаты заработной платы, оформлению с работниками трудовых отношений, выплате «серой» заработной платы.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой республики в сентябре 2019 года в адрес руководителя государственной инспекции труда в ЧР представления об их устранении.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений закона. При этом 4 государственных инспектора труда привлечены к дисциплинарной ответственности.

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