Гражданин Узбекистана, скрывавшийся на территории Российской Федерации, экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Компетентным органам Республики Узбекистан передан гражданин данного государства Александр Максумов. Он разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (убийство).

Согласно информации правоохранительных органов в 2002 году Максумов, находясь на территории города Ташкента Республики Узбекистан, обманным путем проник в квартиру местной жительницы и убил ее.

После совершения преступления Максумов скрывался на территории России. В феврале 2019 года он был задержан в городском округе Шаховская Московской области.

Органы прокуратуры Московской области провели в отношении Максумова экстрадиционную проверку. Материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

В настоящее время по решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Максумов выдан узбекской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

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