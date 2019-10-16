Д. Шатохин: Предпринимательское сообщество должно активно участвовать в обсуждении законодательных инициатив

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрием Колмаковым.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Республики Коми Юрием Колмаковым.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия и задачи, стоящие перед ТПП, по развитию предпринимательства, укреплению инвестиционного и промышленного потенциала региона.

Юрий Колмаков ознакомил с основными направлениями работы палаты. Он отметил, что в настоящее время ТПП активно взаимодействует с субъектами малого и среднего предпринимательства региона, общественными бизнес-сообществами. В планах — выступить с инициативами в адрес органов исполнительной и законодательной власти в части поддержки предпринимательства.

Мы разработали пакет предложений от бизнес-сообщества Коми, которые касаются снижения финансовой нагрузки на бизнес

«Мы разработали пакет предложений от бизнес-сообщества Коми, которые касаются снижения финансовой нагрузки на бизнес, и уже представили их на заседание законодательного органа в рамках рассмотрения республиканского бюджета на 2020 и последующие годы», — сказал президент.

Дмитрий Шатохин провел встречу с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Республики Коми Юрием Колмаковым

Дмитрий Шатохин сделал акцент на нормотворческой деятельности. Сенатор проинформировал о работе по совершенствованию законодательства, в том числе в части повышения конкурентных преимуществ предприятий, расположенных на Севере.

«Мы подготовили предложения в «Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года», корректировки в части инвестиционного развития северных территорий. Кроме того, необходимо, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства активно включались в обсуждение законодательных инициатив, которые затрагивают их интересы. ТПП могла бы стать опорным пунктом по аккумулированию предложений, направленных на развитие экономики. Конструктивные рекомендации я готов прорабатывать совместно», – отметил парламентарий по итогам встречи.

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