И. Святенко: В Совете Федерации ведется работа по подготовке законопроекта об основах системы профилактики семейно-бытового насилия

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, поставлена задача до 1 декабря провести работу по подготовке соответствующего законопроекта.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сообщила, что в верхней палате парламента ведется активная работа с целью подготовки законопроекта об основах системы профилактики семейно-бытового насилия.

Смотрите также

«В Совете Федерации проводятся консультации с представителями гражданского общества, женских организаций, с юристами, чтобы появился законопроект, который можно вносить в Государственную Думу. Совместно с депутатами работаем над данным законопроектом», — сказала Инна Святенко журналистам в пресс-центре «Парламентской газеты», где состоялась пресс-конференция, посвященная будущему закону о профилактике семейно-бытового насилия.

«Актуальность темы видна даже через призму сводок правоохранительных органов. Описать всю эмоциональную и моральную составляющую того, что происходит в области семейно-бытового насилия, действительно очень сложно, потому что юридический язык достаточно сухой», — сказала сенатор.

По словам Инны Святенко, по поручению Председателя СФ, в верхней палате парламента была создана специальная рабочая группа, в которую вошли сенаторы, депутаты, эксперты.

Сенатор отметила, что поставлена задача в срок до 1 декабря провести работу по подготовке соответствующего законопроекта.

Основной упор в документе о противодействии бытовому насилию должен быть сделан на профилактике правонарушений

По мнению законодателя, основной упор в документе о противодействии бытовому насилию должен быть сделан на профилактике правонарушений.

Кроме того, по словам Инны Святенко, нельзя допустить, чтобы правоприменение закона различалось в субъектах СФ по причине их региональной специфики.

«Если мы хотим, чтоб этот закон эффективно работал, необходимо учесть все нюансы. Важно, чтобы этот закон был не рамочным и декларативным, а правоприменители могли им пользоваться, чтобы не совершалось семейно-бытовое насилие», — подчеркнула Инна Святенко.

MIL OSI