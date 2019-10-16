Лев Марголин: Если нет инвестиций, то нет и производства

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Можно проводить десятки совещаний, перетасовывать колоду чиновников, однако пока в стране не создан благоприятный инвестиционный климат, экономического роста не будет.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров 15 октября высказал обеспокоенность падением экспорта из Беларуси и назвал ситуацию непростой.

«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста – 96,9%, – приводит слова премьера Белта. – Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений».

По предварительным итогам, 9 месяцев рост продолжает замедляться.

«И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», – пригрозил Румас.

Хотел того премьер или нет, но камень в огород МИДа был брошен. И если произнесено все было не ради красного словца – на очереди отставки в «серьезно недорабатывающем» министерстве .

– Румас правильно понимает: если нет производства – нет экспорта, – отмечает в комментарии сайту ucpb.org экономист Лев Марголин. – Но что-то мешает ему продолжить логическую цепочку: если нет инвестиций, прежде всего частных, прежде всего иностранных, то и нет (роста) производства. Поэтому “тех же щей, да погуще влей”. Ждем оргвыводов в отношении отдельных послов. Думаю, Макей пока ему не по зубам. Возможно, кто-то из его заместителей.

– Но способна ли кадровая чистка изменить грядущую ситуацию, о которой предупреждает МВФ. Согласно прогнозу фонда, в 2020 году в Беларуси ожидается резкое снижение темпов роста экономики. Вместо прогнозируемого ранее роста в 2,2 % экономический подъем составит всего 0,3 %. Не означает ли это, что мы имеем дело с нарастающей негативной тенденцией, и впереди у белорусов тяжелые времена?

– Безусловно. Можно проводить десятки совещаний, тасовать и перетасовывать колоду чиновников, однако пока в стране не создан благоприятный инвестиционный климат экономического роста не будет. Для создания такого климата нужно решить много проблем, но главная из них – это безопасность инвестиций. Человек, вкладывающий деньги в экономику страны, должен быть уверен, что их у него не отберут.

MIL OSI