Source: Russia – Council of the Federation

Межпарламентский союз создает рабочую группу против политических санкций, сообщил сенатор.

Председатель Комитета СФ по международным делам, первый вице-президент Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев, принимающий участие в заседаниях Исполнительного комитета в рамках 141- й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщил, что, по предложению России, МПС принял решение о создании рабочей группы, которая будет добиваться того, чтобы против парламентариев не вводились санкции.

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«По предложению России Исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций в отношении парламентариев», — сказал сенатор.

Он уточнил, что за это решение проголосовали девять стран, против высказались Канада и Норвегия.

«Предложили добиваться решения задачи-максимум: никаких санкций против парламентариев ни по какому поводу, или согласованных решений об отмене санкций на двусторонней и взаимной основе», — подчеркнул Константин Косачев.

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