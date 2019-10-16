Н. Журавлев: Предлагаем повысить уровень ответственности за незаконное предоставление потребительских займов

Source: Russia – Council of the Federation

Внесенные поправки в КоАП направлены на совершенствование противодействия деятельности нелегальных кредиторов, отметил Н. Журавлев.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и депутаты Государственной Думы внесли новую редакцию изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как пояснил Николай Журавлев, законопроект направлен на совершенствование правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов и защиту прав потребителей финансовых услуг.

Законопроект направлен на совершенствование правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов и защиту прав потребителей финансовых услуг

«Как показывает практика мониторинга финансовых рынков, довольно часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, продолжает осуществлять данную деятельность после привлечения к административной ответственности. По информации Банка России, количество выявленных в первом полугодии 2019 года субъектов, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, составило 1024 субъекта», — сказал он, отметив, что в настоящее время законодательством РФ предусматривается административная ответственность за незаконную выдачу кредитов.

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По словам Николая Журавлева, по результатам взаимодействия Банка России с уполномоченными органами в отношении данных субъектов принято в общей сложности 613 мер государственного реагирования, возбуждено 10 уголовных дел. Для сравнения, за 2018 год Банком России выявлено 2293 субъекта, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов. По результатам взаимодействия с уполномоченными органами в отношении данных субъектов принято в общей сложности 761 мера государственного реагирования.

Кроме того, по информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за первое полугодие 2019 года возбуждено 289 административных дел по фактам незаконного осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (для сравнения, за 2018 год – 286 административных дел).

Поэтому предлагается повысить уровень ответственности за незаконную выдачу кредитов, в том числе неоднократную, отметил парламентарий.

Николай Журавлев пояснил, что при совершении административного нарушения впервые — размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

При повторном административном нарушении размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

Кроме того, с целью пресечения вышеуказанной противоправной деятельности законопроектом предусмотрено административное приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до пятнадцати суток.

Законопроектом также предусмотрено, что за осуществление указанной противоправной деятельности административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение.

Также предлагается распространить административную ответственность, предусмотренную законопроектом, на деятельность нелегальных кредиторов, осуществляющих предоставление кредитов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, сказал Николай Журавлев.

Сенатор отметил, что необходимо также ускорить рассмотрение законопроекта парламентариев, предусматривающего возможность блокировки сайтов в сети интернет, распространяющих информацию о деятельности нелегальных кредиторов, финансовых пирамидах, направленных на фишинг и распространение вредоносного программного обеспечения.

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