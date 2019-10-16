Павел Колобков вручил госнаграды тренерам и специалистам спортивной отрасли

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 октября, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков вручил государственные награды тренерам и специалистам спортивной отрасли. Министр поблагодарил присутствующих за огромный вклад в развитие физической культуры и спорта, проведение крупнейших международных и всероссийских спортивных мероприятий.

«Буквально несколько дней назад в Нижнем Новгороде завершился Международный форум «Россия – спортивная держава», который ещё раз подтвердил, что вопросы, связанные с развитием нашей отрасли, очень важны и востребованы. Об этом говорили переполненные залы, где проходили мероприятия деловой программы, пленарного заседания, круглых столов, – сказал Павел Колобков. – В этом году высоким было представительство и участие Президента Российской Федерации, общественных и международных организаций. Наш форум стал действительно международным, и все наши коллеги говорили о том, что российский спорт является неотъемлемой частью мирового спортивного движения».

Указами Президента Российской Федерации награждены:

орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Горохова Галина Евгеньевна – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз спортсменов»;

орденом Почёта

Скрынник Борис Иванович – президент Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России»;

Тузик Игорь Николаевич – главный консультант Управления сборных команд Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России»;

орденом Дружбы

Седойкина Анна Сергеевна – спортсмен-инструктор спортивной сборной команды Российской Федерации по гандболу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Ленда Юлия Борисовна – город Москва;

Мехряков Леонид Валерьевич – старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Понгильский Александр Николаевич – старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено:

Алиеву Эмилю Гуметовичу – президенту Общероссийской общественной организации «Ассоциация мини-футбола России»;

Барчуковой Галине Васильевне – профессору кафедры теории и методики индивидуально-игровых и интеллектуальных видов спорта ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»;

Бояршиновой Елене Львовне – заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» Департамента физической культуры и спорта города Москвы;

Галковой Татьяне Борисовне – заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва по синхронному плаванию Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» Департамента физической культуры и спорта города Москвы;

Киташевой Софье Николаевне – старшему специалисту спортивной сборной команды Государственного казённого учреждения города Москвы «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента физической культуры и спорта города Москвы;

Соколову Андрею Илларионовичу – президенту Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига»;

Шабуневичу Олегу Васильевичу – председателю Автономной некоммерческой организации «Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов».

Почётная грамота Президента Российской Федерации вручена:

Верлину Сергею Викторовичу – директору Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»;

Зайцевой Елене Владимировне – заместителю директора Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»;

Ковалевой Татьяне Валерьевне – советнику Министра спорта Российской Федерации;

Сычёвой Ольге Николаевне – заместителю директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Учебно-тренировочный центр «Новогорск»;

Хорошилову Виктору Викторовичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Чарыкову Виктору Алексеевичу – первому заместителю директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Учебно-тренировочный центр «Новогорск».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Зимину Александру Станиславовичу – техническому директору Акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники»;

Знаменскому Ивану Владимировичу – менеджеру Федерального государственного автономного учреждения «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»;

Зуркалю Юрию Владиславовичу – тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по фристайлу Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;

Идрисовой Гузель Зубаировне – ведущему специалисту отдела по подготовке и участию в Паралимпийских играх Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России»;

Исаковой Полине Викторовне – судье Региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики города Москвы»;

Кравцову Алексею Юрьевичу – президенту Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России»;

Неверковичу Сергею Дмитриевичу – заведующему кафедрой Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»;

Парахиной Надежде Васильевне – вице-президенту Межрегиональной общественной организации инвалидов «ИНВАКОН», тренеру Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа № 82» Департамента спорта города Москвы;

Петрову Андрею Михайловичу – главному тренеру Общероссийской общественной организации «Федерация армрестлинга России»;

Потапову Алексею Николаевичу – заместителю директора Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной организации «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»;

Слаутиной Ирине Николаевне – вице-президенту тренеру Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»;

Соболевой Виктории Викторовне – заведующей спортивным сооружением физкультурно-оздоровительного комплекса «Рабочая, 30» Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической культуры и спорта» Центрального административного округа города Москвы»;

Федорко Александру Михайловичу – начальнику службы безопасности Акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники»;

Филиной Ирине Николаевне – заместителю директора Департамента финансов Министерства спорта Российской Федерации;

Харину Евгению Васильевичу – начальнику службы холодильного оборудования Акционерного общества «Олимпийский комплекс «Лужники»;

Черноусу Алексею Сергеевичу – научному специалисту Автономной некоммерческой организации «Инновационный центр Олимпийского комитета России»;

Яновскому Сергею Моисеевичу – главе спортивной дирекции Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», г. Москва.

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрён Володькин Дмитрий Александрович – начальник отдела информации и компьютерных технологий Государственного бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Департамента спорта города Москвы.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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