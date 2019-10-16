Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в обсуждении Стратегии «Арктика 2035» в Нарьян-Маре.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняла участие в обсуждении Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, вопросов социально-экономического и инфраструктурного развития. Мероприятие состоялось в Нарьян-Маре, с участием региональных органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Смотрите также

В заседании приняли участие заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков и генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Борис Тарасов. Модератором выступил координатор социальных и просветительских программ ПОРА Андрей Иванов.

Как сообщила Римма Галушина, в ходе дискуссии был выдвинут ряд предложений для внесения в стратегию. Вопросы касались развития малого и среднего предпринимательства, арктического туризма, транспортно-логистического потенциала, защиты окружающей среды, а также обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры (интернета и мобильной связи) для получения государственных услуг в сфере образования, культуры и спорта.

Сенатор указала, что в предлагаемой структуре стратегии одним из основных направлений обозначено комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны, включая улучшение качества жизни коренного населения и обеспечение равного доступа к услугам в социальной сфере.

«Учитывая климатические условия, в которых растут и развиваются наши дети, требуется особое внимание к вопросам их оздоровления, питания, физической нагрузки. Приоритетными должны стать мероприятия по созданию современных условий для обучения и воспитания детей в сельской местности, в частности, строительства благоустроенных пришкольных интернатов», — подчеркнула законодатель.

Приоритетными должны стать мероприятия по созданию современных условий для обучения и воспитания детей в сельской местности

Римма Галушина также отметила, что комплексным решением этих вопросов может стать реализация целевого проекта «Дети Арктики», поскольку опыт реализации целевой федеральной программы «Дети Севера» уже показал эффективность в части обеспечения равных возможностей детей, проживающих в северных регионах.

По словам Александра Крутикова, в настоящее время совместно с Советом Федерации идёт проработка ряда инициатив для того, чтобы в ближайшее время программа была полноценно сформирована, и проект «Дети Арктики» начал работу с 2021 г.

MIL OSI