Совещание по финансовому оздоровлению организаций ОПК

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провел совещание по вопросу реализации программы финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса.

С основными докладами выступили Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Антон Силуанов Силуанов Антон ГермановичПервый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Мантуров Денис ВалентиновичМинистр промышленности и торговли .

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Вступительное слово на совещании по вопросу реализации программы финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы сегодня вернемся к обсуждению важного для экономики страны, для промышленности вопроса, а именно поговорим об устойчивости финансового состояния оборонно-промышленного комплекса.

Напомню, мы с вами уже неоднократно встречались по этому вопросу. Исходим из того, что такая устойчивость должна стимулировать диверсификацию, технологическое обновление и наращивание производства.

Уже говорил и хочу еще раз повторить: пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, уже близок к завершению.

И теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках.

Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора.

В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок – порядка шести с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями.

Разумеется, работа предприятий ОПК на этом направлении требует принятия организационных, технологических, кадровых и, конечно, финансовых мер, о чем мы с вами сегодня и поговорим.

Однако очевидно, что сдерживающий фактор здесь – большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьёзно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрению передовых технологий, кадровому развитию.

В сентябре, напомню, на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске мы отмечали необходимость улучшения финансового состояния организаций ОПК, договорились, что этот вопрос будет оперативно и содержательно проработан.

При этом хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Давайте поговорим о том, что удалось сделать и какие вы предложения сформулировали. Хорошо помню, что у нас было несколько вариантов.

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