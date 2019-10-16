С. Лисовский: От эффективно работающей системы ветеринарной службы напрямую зависит развитие аграрного производства

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему совершенствования мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел совещание «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации».

Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Алексей Кондратенко и Геннадий Орденов

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Сергей Лисовский

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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Совещание на тему «О совершенствовании мер по осуществлению государственного ветеринарного надзора в Российской Федерации»

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От эффективно работающей системы государственной ветеринарной службы напрямую зависит развитие аграрного производства, подчеркнул Сергей Лисовский.

Сенатор считает, что без такой системы невозможно выполнить поставленную в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» задачу в части создания в агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

Многие потенциальные импортеры отечественной продукции АПК выдвигают требование о наличии эффективной системы ветеринарного контроля

Законодатель обратил внимание, что многие потенциальные импортеры отечественной продукции АПК выдвигают требование о наличии эффективной системы ветеринарного контроля, без которой экспорт в эти страны будет невозможен. На решение этой задачи направлен внесенный в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

По словам сенатора, законопроект вызвал много замечаний, прежде всего со стороны регионов. «Мы понимаем, что необходим поиск компромиссов, но только с учетом создания эффективной системы в сфере ветеринарии в рамках исполнения поручения Президента России».

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Сергей Лисовский также сообщил, что есть поручение Совета Федерации по обеспечению прослеживаемости пальмового масла в поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузах при производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в рамках действия автоматизированной информационной системы «Меркурий».

Сенатор подчеркнул, что в контексте этой функционирования этой системы необходимо рассмотреть создание системы электронной маркировки готового товара контрольными идентификационными знаками (КИЗ).

Среди задач, требующих решения, Сергей Лисовский назвал и кадровое обеспечение, включая закрепление специалистов на селе, развитие ветеринарной науки, разработка и внедрение новых ветеринарных препаратов, методик лабораторного контроля, обеспечения ветеринарных лабораторий необходимым оборудованием и так далее.

По итогам обсуждения участники совещания рекомендовали Государственной Думе ускорить принятие ряда проектов федеральных законов, в том числе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора» (в части исключения положений, касающихся осуществления регионального государственного ветеринарного надзора), «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в части установления обязанностей по регистрации потенциально опасных животных, а также установления запрета на содержание отдельных видов потенциально опасных животных).

Правительству России предложено провести анализ действующих нормативных правовых актов в сфере ветеринарии и определить направления совершенствования законодательства в указанной сфере в целях создания эффективной системы государственной ветеринарной службы.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края депутаты Государственной Думы, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федерального агентства по рыболовству, профессионального и экспертного сообщества, субъектов РФ.

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