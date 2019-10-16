С начала года «Газпром» поставил в Венгрию больше газа, чем за весь 2018 год

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 октября 2019, 13:50

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в энергетической сфере. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Венгрию. Было отмечено, что за 9,5 месяцев 2019 года «Газпром» поставил в страну 8,9 млрд куб. м газа — на 17% больше, чем за весь 2018 год.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии.

Справка

В 2018 году «Газпром» поставил в Венгрию 7,6 млрд куб. м газа — на 9,3% больше, чем в 2017 году (7 млрд куб. м).

В 2017 году Алексей Миллер и Петер Сийярто подписали Дорожную карту. Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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