Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Крестецкий район и ознакомился с результатами проведения ремонта в местном Доме культуры.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в ходе работы в регионе посетил деревню Ручьи Крестецкого района.

Сенатор побывал в местном Доме культуры, где встретился с сотрудниками и ознакомился с результатами проведения ремонта и обновления материально-технической базы. В рамках проекта «Культура малой Родины» при непосредственном содействии парламентария ручьевский ДК получил необходимые средства на эти цели.

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Координатор проекта, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева рассказала об истории Ручьевского сельского поселения, которое приобрело известность благодаря поэту Серебряного века Велимиру Хлебникову. В местном Доме культуры находится мемориальный музей поэта, здесь ежегодно проходят «Хлебниковские чтения».

Как подчеркнул Сергей Фабричный, важно и в будущем продолжать оказание поддержки этому учреждению. «Сегодня необходимо оценить перспективы дальнейшего участия Ручьевского ДК в проекте «Культура малой Родины».

По словам сенатора, всего в рамках проекта в Новгородской области финансирование получили 72 сельских клуба и дома культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек.

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