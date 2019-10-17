Андрей Черезов: «Минэнерго России завершило корректировку стоимости строительства ЛЭП в рамках проекта «Билибино»»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 октября. – Минэнерго России выполнило поручение Правительства Российской Федерации по вопросу дальнейшей реализации первого этапа проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино». В частности, была проведена дополнительная оценка стоимости строительства ЛЭП ресурсным методом в рамках решений совместного совещания под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрия Волкова.

Андрей Черезов напомнил, что строительство ЛЭП в Чукотском автономном округе должно было начаться в этом году, но на конкурс не поступило ни одной заявки. В качестве причины заказчик работ – компания «Русгидро» – назвала низкий уровень начальной (максимальной) цены договоров на строительство. Общая стоимость работ составляла 17,718 млрд руб., из них 13 млрд руб. выделялось из бюджета Российской Федерации.

«По результатам проведенного дополнительного расчета с применением ресурсного метода стоимость строительства ЛЭП в рамках Билибинского проекта составила до 20 млрд 638 млн руб. Увеличение стоимости работ планируется закрепить нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации, разработка которого будет начата после принятия решения Правительством Российской Федерации», – добавил Андрей Черезов.

17.10.2019

Москва, 17 октября. – Министерство энергетики Российской Федерации продолжает держать на особом контроле ситуацию с поставками угля в еврейскую автономную область, где с 23 сентября введена «Чрезвычайная ситуация» из-за неготовности объектов ЖКХ к отопительному сезону.

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