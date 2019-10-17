Source: Russia – Council of the Federation

Встреча прошла в рамках подготовки заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ, в ходе которого будет обсуждаться совершенствование законодательства в этой сфере.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области провели рабочую встречу с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Мероприятие прошло в рамках подготовки заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации, в ходе которого будет обсуждаться совершенствование законодательства в сфере развития горнорудной промышленности.

Б. Жамсуев и А. Широков обсудили с главой Минприроды Д. Кобылкиным вопросы развития горнорудной промышленности в ДФО

Анатолий Широков, возглавляющий Совет, обратил внимание на то, что возникает потребность в пополнении золотовалютных резервов. Это делает актуальным активное развитие собственной минерально-сырьевой базы.

«Принципиально важным становится решение трех проблем. Это развитие юниорных компаний, сокращение сроков получения ими лицензий на поиск и разведку МПИ, разработка техногенных россыпей, из которых до сих пор добывается большое количество россыпного золота», – отметил сенатор.

По его словам, решение этих проблем позволит существенно нарастить золотовалютные запасы страны, а также создать условия для ускоренного развития тех субъектов России, основой экономики которых является горнодобывающая отрасль.

Наш край обладает огромными запасами полезных ископаемых, поэтому одним из инструментариев использования экономического потенциала территории, предполагается внедрение и развитие юниорного движения в геологоразведочной отрасли

Баир Жамсуев, являющийся заместителем председателя Совета, отметил, что в настоящее время осуществляются мероприятия по интеграции Забайкалья в экономическое пространство Дальнего Востока.

«Наш край обладает огромными запасами полезных ископаемых, поэтому одним из инструментариев использования экономического потенциала территории, предполагается внедрение и развитие юниорного движения в геологоразведочной отрасли, что будет способствовать созданию новых предприятий, новых рабочих мест и инфраструктуры», — сказал сенатор.

Вместе с тем, как сообщил парламентарий, подъем промышленного производства в регионе был обусловлен ростом добычи полезных ископаемых – включая рудного и россыпного золота.

Б. Жамсуев и А. Широков обсудили с главой Минприроды Д. Кобылкиным вопросы развития горнорудной промышленности в ДФО

Стороны затронули тематику сохранения речных экосистем, решения проблем техногенных россыпей, ответственности за нарушения природоохранного законодательства, обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой. Рассматривались возможности внесения изменений в государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

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