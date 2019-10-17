Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства осмотрел учебные помещения института, ознакомился с работой факультета анимации и мультимедиа, посетил мастерскую по изготовлению кукол, павильоны операторского факультета. В.Путин также присутствовал на класс-концерте студентов выпускного курса.

В ходе посещения вуза Владимир Путин провёл встречу с мастерами, выпускниками и студентами института.

ВГИК является базовым институтом кинематографической отрасли России, готовит специалистов кино, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

Сто лет назад, 1 сентября 1919 года, была образована Государственная киношкола отдела производства Всероссийского фотокиноотдела при Наркомате просвещения, впоследствии ставшая прославленным ВГИКом. Это было первое в мире государственное образовательное учреждение по подготовке профессиональных работников киноотрасли. В составе института семь факультетов. При ВГИКе работают Высшие курсы кино и телевидения, Колледж кино, телевидения и мультимедиа. Филиалы вуза расположены в Иркутске, Ростове-на-Дону и подмосковном Сергиевом Посаде. Ректором вуза с 2007 года является заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения Владимир Малышев.

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