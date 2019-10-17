Встреча с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья!

Я, как водится в таких случаях, начну с поздравлений. Поздравляю вас с юбилеем, со столетием.

За эти 100 лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые, любимые поколениями наших граждан режиссёры, актёры, сценаристы, аниматоры, операторы – в общем, все специалисты. И что тоже немаловажно, ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов из-за рубежа, и с учётом качества образования ВГИКа всё это является такой серьёзной, как сейчас модно говорить, российской «мягкой силой».

Поздравляю вас с этим юбилеем, хочу вам пожелать дальнейших творческих успехов – и в подготовке кадров, и в том, чтобы вашими руками, вашим сердцем, вашим талантом и талантом ваших воспитанников создавались новые шедевры, которые радовали бы не только зрителей в нашей стране, но и во всём мире. Потому что – я вот начал с того, что ВГИК стал существенной частью нашего культурного ландшафта, но имея в виду значение для нашей культуры, безусловно, это вклад и в мировую культуру. И не только в кинематографии, но в культуру в самом широком смысле этого слова.

Поздравляю вас и желаю всего самого доброго.

Продолжение следует.

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