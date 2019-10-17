В Костромской области в суд направлено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам деревообрабатывающего предприятия в общей сумме 10 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ООО «Лесопромышленный комплекс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата более двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с июня по октябрь 2018 года руководитель деревообрабатывающего предприятия не выплачивал заработную плату 277 работникам возглавляемой им организации.

Долги по оплате труда составили 10 млн. рублей.

У предприятия была реальная возможность осуществлять предусмотренные законом выплаты, поскольку в указанный период от имени организации путём взаимозачетов осуществлены расчеты с поставщиками на сумму более 13 млн. рублей. Вместе с тем, руководствуясь личной заинтересованностью, работодатель свои обязанности не выполнял и заработную плату не выплачивал.

По всем фактам нарушения сроков выплаты заработной платы Шарьинским межрайонным прокурором принимался комплекс мер прокурорского реагирования: по постановлениям межрайонного прокурора руководитель организации привлекался к административной ответственности, вносились представления с требованием погасить долги по оплате труда, в судебном порядке взыскана начисленная, но не выплаченная заработная плата, инициировано уголовное преследования генерального директора предприятия.

Благодаря принятым мерам ликвидирована задолженность по оплате труда на общую сумму 8 млн. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 25 Шарьинского судебного района Костромской области.

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