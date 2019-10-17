Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию подписания договора о побратимстве между двумя городами.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области принял участие в мероприятиях, посвященных 30-летию подписания договора о побратимстве между Архангельском и германским Эмденом.

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Сенатор отметил, что для участия в Днях Германии в Архангельск прибыло более 50 гостей из города-побратима: официальные лица, преподаватели университета прикладных наук, комплекса профессиональных училищ, активисты побратимских связей и участники проектов сотрудничества. В их числе — три обер-бургомистра Эмдена: Алвин Бринкманн, занимавший этот пост в 1989–2010 гг., действующий глава города Бернд Борнеманн и вновь избранный Тим Круитхофф, который приступит к руководству городом с 1 ноября.

По словам Виктора Павленко, будучи в 2008–15 гг. мэром столицы Поморья, он уделял большое внимание развитию побратимских связей с Эмденом. В рамках ежегодных протоколов к договору вместе с немецкими коллегами был инициирован и осуществлен ряд проектов в сфере образования, медицины, коммунального хозяйства, пожарной охраны, социальной работы с детьми.

Побратимские связи – это «кирпичики» в надежном фундаменте межгосударственных отношений наших стран

«На международной арене партнерство городов является очень важным. Побратимские связи – это «кирпичики» в надежном фундаменте межгосударственных отношений наших стран. Благодаря активности «народной дипломатии», участниками которой стали сотни эмденцев и архангелогородцев, удалось реализовать по‑настоящему нужные и важные социальные проекты», — сообщил сенатор.

Виктор Павленко рассказал о необычном проекте, который стартовал в Архангельске больше 10 лет назад в рамках побратимских связей с Эмденом, — «Родительское кафе». В школах, детских садах и других социальных учреждениях города организованы места, где родители могут обсудить проблемы воспитания со специалистами. «Каждую неделю в Родительские кафе приходят тысячи человек, которым этот проект нужен и важен для самого главного – правильного воспитания детей и построения крепкой семьи», — подчеркнул парламентарий.

В рамках Дней Германии в Архангельске запланировано открытие выставки Эмдена в городском культурном центре и торжественный вечер, посвященный юбилею договора о побратимстве.

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