Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.10.2019 20:35

В России состоялись учения «Гром-2019» с пусками крылатых и баллистических ракет

В России состоялись стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В рамках масштабных мероприятий военные осуществили пуски крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Управление запусками проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации. Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. В то же время корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей поразили цели на берегу.

Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с Государственного испытательного космодрома Плесецк выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке, и расчетами ОТРК «Искандер» выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов. К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура на Камчатке.

В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

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