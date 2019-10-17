В Тверской области по постановлению прокурора ООО «ЧОО «КОБРА ГАРАНТ» привлечено к административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Московского района г. Твери Тверской области провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в ООО «ЧОО «КОБРА ГАРАНТ».

Установлено, что бывший сотрудник министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, замещавший должность специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения государственным имуществом управления имущественных отношений, после увольнения принят на работу в коммерческую кредитную организацию.

Несмотря на требования федерального законодательства об обязанности работодателя при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение 10 дней сообщить о заключении трудового договора работодателю по последнему месту его службы, соответствующее уведомление бывшему работодателю не направлялось.

По выявленному нарушению в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением антикоррупционного законодательства), которое рассмотрено судом с назначением виновному наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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