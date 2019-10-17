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#Роскосмос#Главное#Циолковский17.10.2019 17:37

В Циолковском начала работу вновь избранная городская Дума

Сегодня, 17 октября 2019 года, состоялось первое заседание вновь избранной думы ЗАТО Циолковский VII созыва. По итогам заседания председателем Думы единогласно избран Виталий Брижатый, набравший в ходе прошедших выборов более 60 процентов голосов избирателей.

Заместителем председателя избрана Светлана Светликова, секретарем — Марина Зенина. Депутатами утверждено создание трех постоянно действующих комиссий:

по бюджету, экономике, собственности, вопросам ЖКХ;

по социальной политики и связям с общественностью;

по нормотворчеству, регламенту и местному самоуправлению.

На заседании был принят план работы Думы на IV квартал 2019 г. Все избранные депутаты являются представителями общественного движения «Циолковский — город будущего!».

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