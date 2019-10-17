Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе XXV Международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в работе XXV Международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», организованной Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Союза женщин России.

Сенатор отметила, что конференция призвана распространять международный и национальный опыт продвижения женщин во всех сферах жизни и выработать наиболее эффективные механизмы, содействующие реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин и рекомендаций Второго Евразийского женского форума.

«После первого форума разработаны и утверждены Национальная стратегия действий в интересах женщин и план ее реализации, которые предусматривают комплексное решение вопросов по улучшению экономического положения женщин, обеспечению роста их благосостояния, сохранению здоровья в любом возрасте, и, конечно, преодолению стереотипных представлений о социальных ролях мужчин и женщин», — сказала Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что Указом главы государства в стране объявлено Десятилетие детства. «В России заработала масштабная программа по поддержке семей с детьми – «демографический пакет», предложенный Президентом РФ. Введены выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка, продлено действие программы материнского капитала, расширена география субъектов Российской Федерации, в которых субсидируется пособие на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. А также запущена специальная программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми и многое другое».

Елена Бибикова обратила внимание на то, что география женского движения в нашей стране продолжает существенно расширяться. В наступившем году сразу в нескольких регионах прошли крупные международные женские события такие, как Международный женский форум за полярным кругом и Оренбургский женский бизнес-форум «Деловая весна». Особенно ярким, по мнению сенатора, стал Международный женский форум «Роль женщин в промышленных регионах», который прошел в Новокузнецке в марте 2019 года.

В конференции приняли участие больше тысячи человек, делегации из разных стран. Участники ознакомились с лучшими деловыми и социальными практиками, а также новыми современными трендами. Мероприятие стало площадкой для обмена передовым опытом в развитии глобального и цифрового мышления, идей женского бизнеса, социального предпринимательства, применения современных технологий, для создания региональных и международных гуманитарных и деловых контактов.

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