И. Умаханов: Для России крайне важно возвращение в Африку

Source: Russia – Council of the Federation
Заместитель Председателя Совета Федерации встретился с послами африканских стран в РФ.
Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с послами африканских стран в Российской Федерации.
Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Фарит Мухаметшин
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Игорь Морозов
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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Встреча сенаторов с послами африканских стран в России
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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, почетный президент Института Африки РАН Алексей Васильев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Буркина-Фасо в РФ Антуан Сомда, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гамбия в РФ Джайнаба Ба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана в РФ Лесли Акуа Акая Опоку-Варе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гвинея-Бисау в РФ Секо Интчассо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кот-д`Ивуар в РФ Роже Ньянго, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мали в РФ Тиефинг Конате, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво, временный поверенный в делах Ливии в РФ Мустафа Абу-Саеда, советник-посланник Посольства Республики Сенегал в РФ Стефан Сильвен Самбу, советник-посланник Посольства Республики Уганда в РФ Рутазиндва Мвебадзе Гидеон, атташе Посольства Демократической Республики Конго в РФ Кин Дун Ду.
В Совете Федерации регулярно проходят встречи с представителями дипломатических миссий
Ильяс Умаханов отметил, что в Совете Федерации регулярно проходят встречи с представителями дипломатических миссий. В этот раз беседа приурочена к предстоящему саммиту и экономическому форуму Россия-Африка, которые пройдут 23–24 октября в Сочи. Сенатор отметил, что все ветви власти, в том числе законодательная, активно подключились к подготовке и проведению этого важного мероприятия.
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«Для России крайне важно возвращение в Африку – в политическом, экономическом, инвестиционном, гуманитарном смысле», — подчеркнул Ильяс Умаханов.
«Есть и законодательная составляющая, предполагающая внесение соответствующих изменений в законодательство, чтобы максимально благоприятствовать развитию торгово-экономических и инвестиционных связей».
Одна из задач – обеспечить максимально комфортные условия для экспорта знаний, образования, культуры
Ильяс Умаханов сообщил, что в ближайшее время предполагается внести изменения в механизм и практику трудоустройства иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. «Одна из задач – обеспечить максимально комфортные условия для экспорта знаний, образования, культуры. Речь идет об уведомительном характере трудоустройства иностранных студентов российских вузов, чтобы они могли сочетать учебу и работу. Это создаст для них дополнительные финансовые возможности и усилит привлекательность России».
Ильяс Умаханов отметил еще одно направление – взаимодействие с панафриканскими региональными и международными организациями. «Мы будем активно продвигать наше сотрудничество и дальше».
Участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической, политической, научной, гуманитарной сферах, укрепления межпарламентских связей.