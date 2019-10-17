Source: Russia – Council of the Federation

По мнению сенатора, западное санкционное давление на Россию не дало результатов, а дальнейшее его продолжение утрачивает смысл.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с заместителем председателя Социал-демократической партии Германии, председателем фракции СДПГ в Ландтаге федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Ральфом Штегнером.

«Межрегиональные связи являются важным аспектом продуктивного развития российско-германских отношений», — сказал Константин Косачев.

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В этой связи сенатор отметил, что западное санкционное давление на Россию не дало результатов, а дальнейшее его продолжение утрачивает смысл.

В ходе беседы Константин Косачев и Ральф Штегнер затронули некоторые вопросы двусторонних российско-германских отношений в торгово-экономической области.

Была также затронута международная проблематика, в частности, роль ООН и сохранение принципов международного права, состоялся обмен мнениями о перспективах развития некоторых интеграционных структур, прежде всего ЕС и НАТО, обсуждались ситуация на Юго-Востоке Украины и иранская ядерная программа.

Встреча Константина Косачева с заместителем председателя Социал-демократической партии Германии, председателем фракции СДПГ в Ландтаге федеральной земли Шлезвиг-Гольдштейн Ральфом Штегнером

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Встреча Константина Косачева с заместителем председателя Социал-демократической партии Германии, председателем фракции СДПГ в Ландтаге федеральной земли Шлезвиг-Гольдштейн Ральфом Штегнером

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Встреча Константина Косачева с заместителем председателя Социал-демократической партии Германии, председателем фракции СДПГ в Ландтаге федеральной земли Шлезвиг-Гольдштейн Ральфом Штегнером

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«Одна из очевидных тем – сохранение договоренностей в сфере безопасности и контроля над вооружениями. В этом Германия могла бы сыграть важную роль», — подчеркнул Константин Косачев.

«Разговор представляет значительный интерес, поскольку роль и значение Германии в современном мире очень велико. Даже не во всем соглашаясь друг с другом, мы имеем возможность вести диалог и таким образом искать пути движения вперед по практически всем вопросам международной повестки дня», — резюмировал парламентарий.

Разговор представляет значительный интерес, поскольку роль и значение Германии в современном мире очень велик

Ральф Штегнер отметил сохраняющиеся связи федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн с субъектами РФ, прежде всего с Калининградской областью.

По его словам, регионы двух стран пока не в полной мере используют имеющиеся в этом направлении возможности.

Германский политик согласился с мнением российского парламентария о том, что санкции не приносят ожидаемого эффекта, но психологически осложняют двусторонние отношения.

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