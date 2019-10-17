Море эмоций и знаний

Source: Russia Federal Space

Вчера, 16 октября 2019 года, в морском порту «Имеретинский» было очень оживлённо. И не только потому, что у кандидатов в космонавты 2018 года проходили тренировки по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность, но и потому, что за подготовкой наблюдали воспитанники Образовательного центра «Сириус».

Шестнадцать старшеклассников со своими руководителями присутствовали при облачении в скафандры «Сокол» условного экипажа в составе Евгения Прокопьева, Алексея Зубрицкого и Александра Гребёнкина, наблюдали, как кандидаты в космонавты садились в спускаемый аппарат, как «капсулу» спускали на воду и как затем отрабатывали покидание. Для некоторых ребят это стало настоящим открытием.

«Это очень необычное зрелище, — поделилась впечатлениями 17-летняя Мария Казунко из Санкт-Петербурга. — Я совершенно иначе представляла себе и сам порт, и морские тренировки. До этого дня у меня не было чёткого представления о профессии космонавта и о том, как проходит подготовка покорителей Вселенной. Сейчас у меня много эмоций и впечатлений от увиденного, от полученных новых знаний. Удивительно, ведь эти люди, которых мы видели сегодня в порту, через несколько лет могут оказаться за пределами нашей планеты, а может даже на Луне или Марсе».

Происходящее ребятам лично комментировал заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень, который подробно рассказал обо всех этапах и элементах морских тренировок.

«Я поражена, — сказала 16-летняя Александра Ким из Владивостока. — Сделала для себя много открытий. Меня поразил размер „капсулы“. Я бы, наверное, запаниковала в таком маленьком замкнутом пространстве. А сколько людей сопровождают тренировку: инструкторы, медики, спасатели, водолазы и др. Целая отлаженная система. Очень сложный процесс».

Виктор Рень отметил, что присутствие ребят не отразилось на ходе «короткой» тренировки экипажа: «Евгений Прокопьев, Алексей Зубрицкий и Александр Гребёнкин отработали блестяще. Поскольку у них нет опыта такого вида подготовки, мы им дали девять минут на подготовку к покиданию СА и полторы минуты на само покидание. Они уложились в заданное время».

А между тем, воспитанники «Сириуса» задавали Виктору Алексеевичу много вопросов, касающихся не только морских тренировок, но и других видов экстремальной подготовки космонавтов. Они очень увлечённо слушали о подготовке в ЦПК и о том, как попасть в отряд космонавтов.

«Я немного интересуюсь темой космонавтики и увидел примерно то, чего ожидал, — рассказал 16-летний Илья Герман из Нижнего Новгорода. — Такое количество оборудования и людей, обеспечивающих тренировку, меня не удивило. Зато немного больше узнал о подготовке космонавтов и работе над нештатными ситуациями».

Вчера также успешно прошла «длинная» тренировка у экипажа в составе Константина Борисова, Александра Горбунова и Кирилла Пескова. А вечером группа общекосмической подготовки встретились с ребятами из «Сириуса», чтобы подробнее поговорить о том, как стать кандидатом в космонавты.

MIL OSI