Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное17.10.2019 11:15

Новый анализатор водорода поможет обеспечить качество сплавов

В Центральной заводской лаборатории НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») введен в эксплуатацию новый анализатор водорода G8 Galileo Н с приставкой для определения диффузионно-подвижного водорода в титановых и стальных отливках. Внедрение нового оборудования позволит обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

До приобретения оборудования контроль водорода проводился выборочно с привлечением сторонних организаций. Теперь специалисты лаборатории смогут самостоятельно контролировать содержание этого химического элемента в сплавах.

«Образец, загруженный в графитовый тигель, нагревается до плавления в импульсной печи, водород высвобождается из образца в несущий газ. Далее газ поступает в датчик — термокондуктометрическую ячейку. Данные с датчика передаются в компьютер, рассчитывается содержание водорода», — рассказал начальник Центральной заводской лаборатории Александр Тютиков. — «Контроль диффузионно-подвижного водорода проводится в специальной камере длительным нагревом образца ниже температуры плавления с последующей регистрацией высвобождающегося из образца диффузионного водорода».

Контроль содержания водорода в сплавах и сталях авиационно-космического назначения очень важен, так как повышенное содержание водорода в некоторых сплавах приводит к их разрушению, а также к разрушению сварных соединений и крепежа из высокопрочных сталей. Особенно важно проводить определение содержания водорода в сплавах при отработке режимов термообработок, нанесения покрытий, при проведении перспективных исследований.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:Центральная заводская лаборатория состоит из пяти подразделений: трех лабораторий (металлографическая, химико-спектральная лаборатория и лаборатория механических испытаний), участка изготовления образцов и группы механика, которая обслуживает все структурные подразделения, входящие в управление главного металлурга. Основная задача лаборатории —входной контроль сырья, материалов, полуфабрикатов, аттестация деталей и сборочных единиц. Помимо этого, специалисты лаборатории занимаются контролем качества сварных и паяных соединений, внедряют новые методы контроля в цехах основного производства, разрабатывают методики исследований, технологические инструкции по работе на новом оборудовании, применяемого для подтверждения соответствия полуфабрикатов, ДСЕ требованиям конструкторской и нормативной документации.

В лаборатории используется различное оборудование, позволяющее определять химический состав, механические свойства, проводить металлографические исследования материалов: литья, покрытий, межкристаллитной коррозии, качества сварочной проволоки, листов, лент, паяных и сварных соединений в рамках проведения ПИ и КВИ, а также исследования по уточнению толщин покрытий, их взаимодействию, выявлению причин брака и разрушения деталей в процессе изготовления.

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