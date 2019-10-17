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#РКЦ Прогресс#Главное17.10.2019 09:00

Отчетно-выборная конференция Совета молодых специалистов

В РКЦ «Прогресс» состоялась отчетно-выборная конференция Совета молодых специалистов. От имени руководства предприятия молодежь приветствовал первый заместитель генерального директора — главный инженер РКЦ «Прогресс» А.Кочетков. Он подвел итоги деятельности предприятия с начала 2019 года, а также доложил о перспективных разработках РКЦ «Прогресс».

С докладом о реализации молодежной социально-экономической программы выступил начальник бюро по работе с молодежью отдела кадров А.Устинов. В докладе он отразил все аспекты поддержки молодых сотрудников на предприятии, которые изложены в Программе. Председатель Совета А.Федосеев доложил собравшимся о проделанной работе за 2017-2019 годы.

В рамках конференции переизбраны члены Совета и проведено первое заседание в новом составе. Также состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший молодой специалист 2018» и «Лучший в автоматизированном проектировании 2019».

А.Кочетков: «В РКЦ „Прогресс“ более 30% работников — молодежь в возрасте до 35 лет. Это значит, что молодым специалистам интересно работать на предприятии, они активно участвуют не только в производственном процессе, но и в социальной жизни предприятия. Сегодня для нашей молодежи открываются новые возможности проявить себя, ведь предприятие участвует во многих перспективных проектах ракетно-космической отрасли».

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