О поставках угля в Еврейскую автономную область

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 октября. – Министерство энергетики Российской Федерации продолжает держать на особом контроле ситуацию с поставками угля в еврейскую автономную область, где с 23 сентября введена «Чрезвычайная ситуация» из-за неготовности объектов ЖКХ к отопительному сезону.

По словам Андрея Черезова, на 17 октября в регион доставлено 6,7 тыс. тонн угля (95 вагонов), что обеспечивает работу 104 котельных. Всего в ЕАО функционирует 114 котельных.

«До конца октября в Еврейскую автономную область предстоит поставить ещё порядка 10 тыс. тонн угля. Ситуация и мероприятия по транспортировке топлива находятся на особом контроле Минэнерго России», – сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов напомнил, что Минэнерго России совместно с ОАО «РЖД» и поставщиком угля АО «СУЭК» также осуществляется оперативный мониторинг движения вагонов с углем для нужд Еврейской автономной области.

08.10.2019

8 октября в 11-11 на Харанорской ГРЭС (производственное подразделение филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация») отключился энергоблок № 2.

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