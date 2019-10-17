О. Цепкин посетил Управление Росгвардии по Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с начальником Управления Александром Ясинским.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области посетил Управление Росгвардии по региону.

Сенатор осмотрел материально-техническую базу подразделения, которая используется для тренировок: спортивный зал, стрелковый тир, специальную автомобильную технику.

Безопасность жителей Челябинской области в надежных руках

Начальник Управления, генерал-майор полиции Александр Ясинский рассказал об условиях работы дежурной части. Также были продемонстрированы образцы штатного вооружения спецподразделений.

Александр Ясинский отметил, что сотрудники Росгвардии способны в полном объеме выполнить поставленные перед ведомством задачи как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.

«Личный состав управления хорошо оснащен и подготовлен. Высокая боеспособность подразделения является результатом непрерывных тренировок, учений и совершенствования навыков. Безопасность жителей Челябинской области в надежных руках», — сказал Олег Цепкин.

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