Продлен срок действия временной администрации по управлению банком АО «ВОКБАНК» (17.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Продлен срок действия временной администрации по управлению банком АО «ВОКБАНК»

Банк России принял решение о продлении с 18.10.2019 срока выполнения ООО «УК ФКБС» функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк» (далее — АО «ВОКБАНК», Банк) (рег. № 312) на 6 месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов Банка на основании пункта 1 статьи 189.27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В ближайшее время будут завершены мероприятия по реорганизации АО «ВОКБАНК» в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу «Московский Индустриальный банк» ПАО «МИнБанк», предусмотренные планами участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «ВОКБАНК» и ПАО «МИнБанк».

17 октября 2019 года

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