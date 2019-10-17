Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.10.2019 17:25

Ратификация Соглашения о совместной деятельности СНГ в области исследования в мирных целях

Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств — участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях».

Соглашение, подписанное 2 ноября 2018 г. на заседании Совета глав правительств государств СНГ в г. Астане, раскрывает и конкретизирует положения Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанной 28 сентября 2018 г. в г. Душанбе в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Конвенция и Соглашение подписаны Россией, Казахстаном, Арменией, Беларусью, Таджикистаном и Узбекистаном. Конвенция вступила в силу для Узбекистана, Белоруссии и России, а Соглашение — для Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Указанная Конвенция и Соглашение составляют основу новой международной правовой базы для многостороннего сотрудничества государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соглашение определяет организационные основы многостороннего сотрудничества и направлено на создание правовой базы для разработки и заключения между его Сторонами и участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям совместной космической деятельности.

Ратификация Соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств — участников СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики.

С вступлением в силу Соглашения для государств — участников Соглашения прекращает свое действие Соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства и Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу от 13 ноября 1992 г. и вступает в силу новое положение о Межгосударственном совете по космосу, являющееся частью Соглашения.

Первое заседание Межгосударственного совета по космосу запланировано на декабрь 2019 года в г. Минске.

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