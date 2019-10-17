Р. Галушина: Юнармейцы Ненецкого автономного округа ведут системную работу по сохранению исторической памяти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии посвящения школьников в ряды общественного движения «Юнармия».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион приняла участие в церемонии посвящения учеников Искательской средней школы в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

Римма Галушина приняла участие в церемонии посвящения учеников Искательской средней школы в ряды «Юнармии»

Сенатор вручила ребятам, принявшим присягу, юнармейские береты с символикой движения. «Мне вдвойне приятно принимать участие в таком важном мероприятии, потому что это моя родная школа: я здесь училась и вернулась работать сюда после окончания педагогического института. Поэтому я с особым чувством отношусь к сохранению традиций в нашей школе», — сказала Римма Галушина.

В рядах «Юнармии» в Ненецком автономном округе состоят более шести процентов из общего числа молодёжи

Парламентарий особо отметила, что в Совете Федерации уделяется постоянное внимание вопросам развития юнармейского движения и других молодёжных объединений.

«На сегодняшний день в рядах «Юнармии» в Ненецком автономном округе состоят более шести процентов из общего числа молодёжи. Юнармейцы ведут системную работу по сохранению исторической памяти», — сообщила сенатор.

Римма Галушина приняла участие в церемонии посвящения учеников Искательской средней школы в ряды «Юнармии»

Римма Галушина подчеркнула, что молодому поколению есть на кого равняться. «Ведь Россия – страна с великой историей и бесконечным количеством примеров героических подвигов наших предков».

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