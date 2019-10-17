Сегодня в «Эфире» о правилах проверки туроператоров, оплате отопления в подвальных помещениях и порядке обращения журналистов в пресс-службы государственных органов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О том, как изменились правила проверки туроператоров, кто должен оплачивать отопление в подвальных помещениях и какой процент может потребовать банк за потребительский кредит, расскажем в рубрике «Логика закона».

О порядке обращения журналистов в пресс-службы государственных органов и их взаимодействии с прокуратурой г. Москвы пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

О том, что делать людям, пострадавшим от лжеэкстрасенсов, а также о тюремных буднях бывших ясновидящих, расскажет начальник пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяна Захарова в рубрике «Особые поллномочия».

Программа «Эфир» на четверг 17 октября 2019 года:

· Бизнес вправе. V Восточный экономический форум. Личный прием Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайки.

· Субъект права. Ивановская область. Приписки в медицинских документах. Миф или реальность.

· Открытый форум. Выступление официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного и начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Александра Русецкого на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

· Логика закона. Законное право.

· Криминальный тренд. По законам гласности.

· В процессе. Тактика доказывания в суде. Иногда полезны изменения.

· Особые полномочия. Магия закона.

· Дело – жизни. На страже закона.

· Ни дать ни взять. Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Профилактика коррупции и антикоррупционное просвещение».

· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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