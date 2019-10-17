Стратегические командно-штабные учения «Гром-2019»

Source: President of Russia – Kremlin

Командование осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В рамках тренировки произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

В учениях приняли участие надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии, которые произвели пуски высокоточных крылатых ракет «Калибр», а также самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Расчёт подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура».

В учениях задействовано около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

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