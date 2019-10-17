С. Леонов: У смоленских школьников появилась возможность освоить проектную техническую деятельность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в Смоленске Центра поддержки проектной деятельности учащихся в области технических наук.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в ходе поездки в регион принял участие в открытии Центра поддержки проектной деятельности учащихся в области технических наук. Мероприятие прошло в рамках фестиваля науки «NAUKA 0+» в филиале Национального исследовательского университета «МЭИ» в Смоленске.

Сенатор отметил, что возможность открыть такое учреждение появилась благодаря Фонду президентских грантов. Работа Центра направлена на развитие интереса, знаний, умений и навыков школьников в сфере проектной деятельности технической направленности.

Сергей Леонов принял участие в открытии Центра поддержки проектной деятельности учащихся в области технических наук

«Теперь вы не только получаете теоретические знания в школе, но и можете уже что‑то сделать своими руками. Возможности Центра позволяют вам, например, сконструировать робота или разработать какую‑то новую технологию», — сказал Сергей Леонов.

Смоленская область испытывает нехватку специалистов, в том числе в сфере IT-технологий

По его словам, Смоленская область испытывает нехватку специалистов, в том числе в сфере IT-технологий. «Поэтому, где бы вы ни учились, помните, что здесь можно себя реализовать ничуть не хуже, чем в крупных городах». Сенатор пожелал ребятам успехов в новых начинаниях, а Центру — дальнейшего развития.

Как пояснил руководитель нового учреждения Юрий Синявский, ребятам предлагаются оборудованные рабочие места, для них будут проводиться лекции, мастер-классы. Преподаватели в любой момент проконсультируют по всем возникающим вопросам. Кроме того, с 1 ноября появится сайт с поддержкой «горячей линии». В дальнейших планах развития Центра – машиностроение, 3D-моделирование, информационные технологии и многое другое.

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