Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы Татьяна Гигель и Геннадий Орденов приняли участие в экологическом празднике в Рыбинском муниципальном районе.

В Рыбинском муниципальном районе Ярославской области состоялся праздник «Рыбинское море – территория Эколят». Праздник прошел в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

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Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель программного комитета мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай поблагодарила руководство Ярославской области и Рыбинского муниципального района за большую работу по развитию проектов. Сенатор отметила, что осуществляемая в рамках проектов программа «Рыбинское море – территория Эколят» способствует дальнейшему формированию у детей региона экологической культуры и культуры природолюбия, способствует развитию в регионе дополнительного образования эколого-биологической направленности, усвоению детьми теоретических и практических знаний и умений в области сохранения природы.

Рыбинское водохранилище, как часть экосистемы России, может быть сохранено лишь благодаря природоохранной и экологической деятельности людей

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов «Эколята – Молодые защитники Природы» Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области обратил внимание ребят на необходимость сохранение чистоты Волги и Рыбинского водохранилища. Парламентарий считает, что Рыбинское водохранилище, как часть экосистемы России, может быть сохранено лишь благодаря природоохранной и экологической деятельности людей. А совмещение интерактивных экологических акций с теоретическими и практическими занятиями сделает мероприятия проекта привлекательными для детей, будет стимулировать их интерес к пониманию единства человека и окружающей природы.

Сенаторы и руководитель природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов торжественно посвятили ребят в «Эколята».

По мнению Татьяны Гигель и Геннадия Орденова Ярославская область становится экспериментальной инновационной площадкой для апробации и внедрения в рамках проектов новых инструментариев, форм, методов и технологий в области дополнительного экологического образования.

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