Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по экономической политике принимает участие в Форуме «Взгляд в цифровое будущее», который проходит в Сочи.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга принял участие в пленарной сессии «Smart Cities как столицы цифровой экономики», которая прошла в рамках Форума «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи.

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Сенатор отметил, что проект «Умный город» реализуется Министерством строительства и ЖКХ России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», представляет собой интеграцию информационных и коммуникационных технологий и систем управления городской инфраструктурой. «Проект должен повысить качество жизни в городах и оптимизировать процессы управления городским хозяйством. В нем участвуют все города и административные центры страны с населением более 100 тысяч человек. В России таких городов 203».

По словам главы Комитета СФ, до 2024 года во всех городах-участниках на «цифру» должны перейти ЖКХ, транспорт, городская среда, системы общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса.

Говоря об обеспечении кибербезопасности, Андрей Кутепов отметил, что любая цифровая инфраструктура потенциально подвержена киберугрозам, а степень ее устойчивости определяют средства защиты. «Нужно минимизировать риски, связанные с утечкой информации, несанкционированным воздействием на данные или другие информационные ресурсы города. Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексно. Особенно защищены должны быть системы обработки данных. При реализации любых крупных проектов как в бизнес-сфере, так и в сфере градостроительства, важно избегать рисков, связанных с кибератаками и создавать следующее поколение продуктов и услуг, которые необходимы цифровой экономике».

Нужно минимизировать риски, связанные с утечкой информации

Сенатор обратил внимание на то, что в Совете Федерации создана Временная комиссия СФ по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий. «До конца года комиссия намерена с помощью привлеченных экспертов разработать проект базового документа, в котором будет отражена текущая ситуация и предложена «дорожная карта», в том числе в виде законодательных инициатив, направленных на формирование адекватного правового поля в области кибербезопасности. Также есть рабочая группа при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и секция «Распространение российских цифровых продуктов и платформ» Совета по развитию цифровой экономики при СФ. В настоящее время рабочая группа ведет разработку рекомендаций по обеспечению информационной безопасности для детей».

Кроме того, Андрей Кутепов затронул вопросы формирования благоприятной городской среды для отдельных категорий граждан. «Федеральные и региональные органы государственной власти прилагают значительные усилия для обеспечения комфортных условий проживания в городе всех групп населения».

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