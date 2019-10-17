Экономические издержки занижения ценности «женской работы»

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, Кристиан Алонсо, Эра Дабла-Норрис и Калпана Кочхар

15 октября 2019 г.

(фото: Somrerk Kosolwitthayanant/iStock by Getty Images)

Около половины работы в мире не оплачивается. Большую ее часть выполняют женщины.

Этот дисбаланс не только лишает женщин экономических возможностей. Он также дорого обходится обществу в виде более низкой производительности и более низкого экономического роста. Из этого следует, что более справедливое распределение неоплачиваемого труда не только будет благоприятствовать женщинам, но и приведет к повышению эффективности рабочей силы и увеличению роста экономики.

По этим причинам сокращение гендерных дисбалансов в сфере неоплачиваемого труда является частью Целей устойчивого развития ООН.

Примеры неоплачиваемой работы включают приготовление пищи, уборку, доставку продовольствия или воды, уход за детьми и престарелыми. Эти работы не учитываются как часть экономической деятельности, поскольку их трудно измерить на основе стоимостных показателей на рынке. Однако их экономическая стоимость значительна, оценки варьируются от 10 до 60 процентов ВВП.

В нашем новом исследовании мы делаем вывод о том, что неоплачиваемая работа уменьшается по мере продвижения экономического развития восновном из-за того, что меньше времени тратится на домашние дела. Социальные институты и ценности могут ограничивать перераспределение неоплачиваемого труда, не позволяя мужчинам участвовать в домашних обязанностях.

Перегруженные работой, без должной оплаты

Не является секретом, что на женщин ложится непропорционально большое бремя неоплачиваемого труда. Менее понятно, на сколько именно часов в день женщины трудятся без оплаты больше, чем мужчины. В среднем в мире женщины трудятся без оплаты 4,4 часа, а мужчины — только 1,7 часа.

При этом отмечаются существенные различия по странам.

В Норвегии разрыв невелик, женщины работают без оплаты 3,7 часа, тогда как мужчины 3 часа. На другом полюсе, в Египте, женщины трудятся без оплаты 5,4 часа, а мужчины —лишь 35 минут. В США женщины работают бесплатно 3,8 часа, а мужчины — 2,4 часа.

Не вовлекая полностью женщин в рабочую силу, экономика нерационально распределяет ресурсы, вынуждая женщин выполнять малопроизводительные задачи дома вместо использования полностью своего потенциала на рынке. Экономика также не использует взаимодополняемость женщин и мужчин на работе. Результатом является снижение производительности и экономического роста. Гендерное неравенство в сфере неоплачиваемого труда не только является несправедливым. Оно явно неэффективно.

Безусловно, часть неоплачиваемой работы выполняется полностью по усмотрению работника, а ценность воспитания детей для общества невозможно оспаривать. Но более 80 процентов часов неоплачиваемого труда приходится на домашние дела, помимо ухода за детьми и престарелыми.

Слишком часто женщины оказываются вынужденными выполнять эти работы по дому из-за ограничений, создаваемых традиционными нормами, отсутствием государственных услуг и инфраструктуры или отсутствием мер политики, направленных на поддержку семей.

Женщины могут также предпочесть оставаться дома или работать лишь неполное время, если заработная плата на рынке слишком низкая и не отражает «равной платы за равный труд».

Движущие силы освобождения

Меры политики могут способствовать сокращению и перераспределению неоплачиваемого труда. В развивающихся странах меры по улучшению водоснабжения, канализации, энергоснабжения и транспорта критически важны для освобождения женщин от малопроизводительных работ.

По оценкам ЮНИСЕФ, женщины в мире тратят 200 млн часов в день лишь длятого, чтобы принести воду. В Индии женщины ежедневно тратят больше часа для сбора древесного топлива. Улучшение доступа к энергоснабжению и водоснабжению и менее дорогой бытовой аппаратуре помогло повысить участие женщин в рабочей силе в Мексике и Бразилии. Расширение доступа кинтернету для всего населения может помочь женщинам использовать преимущества «сдельной экономики» и гибких условий работы.

Правительствам необходимо обеспечить доступ женщин к образованию и здравоохранению. Без надлежащего человеческого капитала возможности женщин на рынке труда очень ограничены. Согласно ЮНЕСКО, 130 млн девочек школьного возраста не посещают школу. Речь идет не только о предоставлении услуг, но и о гарантировании их использования.

Многие семьи в Пакистане предпочитают не посылать девочек в школу по соображениям безопасности. Закрепление прав женщин в законе могло бы содействовать преобразованию социальных институтов и ценностей, которые препятствуют доступу к образованию и здравоохранению.

Гибкие и эффективные рынки труда помогают перераспределить неоплачиваемую работу. Активные меры политики на рынке труда, такие как в Швейцарии, могут облегчить подбор рабочих мест, соответствующих квалификации работников. Мы приходим к выводу, что гибкие условия работы связаны с меньшим объемом неоплачиваемого труда женщин и обеспечивают более сбалансированное соотношение трудовой деятельности и личной жизни.

Дела семейные

Меры политики, направленные на поддержку семей, также являются полезными. Многие страны Северной Европы вкладывают значительные средства в образование детей младшего возраста и уход за ними, что позволяет достичь высокого охвата и способствует возможностям женщин вернуться на работу после рождения детей.

Больший паритет в положениях об отпуске в связи с рождением ребенка для матерей и отцов может привести к повышению участия женщин в рабочей силе за счет облегчения возвращения женщин на работу и вовлечения отцов в уход за детьми на раннем этапе. Хорошим примером служат правила Исландии относительно отпуска в связи с рождением ребенка: они устанавливают продолжительность отпуска в девять месяцев и резервируют три месяца для каждого родителя.

Сокращение и перераспределение неоплачиваемой работы является экономической необходимостью. Правительства должны предпринять решительные действия, а частный сектор должен присоединиться, с тем чтобы использовать значительные потенциальные выгоды.

Кристалина Георгиева (Биография), Директор-распорядитель МВФ

Кристиан Алонсо — экономист в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. В настоящее время он занимается вопросами, относящимися к потреблению, доходу, гендерному неравенству, рынкам труда и налогово-бюджетной политике. Он имеет степень доктора экономических наук от Принстонского университета.

Эра Дабла-Норрис — начальник отдела в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. В настоящее время она занимается вопросами, относящимися к структурным реформам и производительности, неравенству доходов, бюджетным рискам и вторичным эффектам, демографии и бюджетной динамике. Со времени прихода в МВФ она работала с различными странами с развитой экономикой, странами с формирующимся рынком и странами с низкими доходами, и имеет множество публикаций по самой разнообразной тематике.

Калпана Кочхар — директор Департамента кадров МВФ. Ранее занимала должность заместителя директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ. С 2012 года по 2014 год была заместителем директора Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. С 2010 года по 2012 год работала главным экономистом региона Южной Азии Всемирного банка.

В МВФ руководила работой с Японией, Индией, Шри-Ланкой, Мальдивскими Островами, Бутаном и Непалом, а также занималась Китаем, Кореей и Филиппинами в Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Она также занимала различные должности в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа и Исследовательском департаменте.

Исследования и публикации г-жи Кочхар в основном сосредоточены на странах с формирующимся рынком, проблематике, связанной с рабочими местами и ростом, в том числе гендерными вопросами и неравенством, Индии и странах Азии, в частности важных докладах о рабочих местах, неравенстве и региональной интеграции в Южной Азии. Она получила степени доктора и магистра экономических наук от Университета Брауна и степень магистра экономических наук от Делийской школы экономики в Индии. Имеет степень бакалавра по экономике от Мадрасского университета в Индии.

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