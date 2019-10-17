Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещаниях по рассмотрению государственных программ в Республике Коми.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял в регионе участие в обсуждениях по рассмотрению государственных программ в рамках проекта закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Смотрите также

В Государственном Совете региона депутаты, представители профильных министерств и ведомств обсудили этапы реализации государственной программы «Современная городская среда».

По итогам 2018 года регион занял девятое место среди всех субъектов России по формированию комфортной городской среды. На это направление выделяются значительные средства — 760 млн в этом году и 907 млн в следующем. К тому же ожидается увеличение финансирования «народных проектов» в сфере благоустройства. На эти цели предусмотрено 30 млн руб.

Совещание по рассмотрению государственных программ в Республике Коми

«В рассматриваемой обновленной программе в сфере благоустройства, прослеживается положительная динамика. Также муниципалитетами в полной мере выполняются обязательства по освоению народного инициативного бюджетирования. Оборудуются спортивные и культурные объекты, асфальтируются дороги и дворы. Но хотелось бы, чтобы при реализации программы средства из всех источников поступали своевременно, что позволило бы муниципалитетам реализовать мероприятия в летнее время, чтобы было бы более эффективным», — подчеркнул Дмитрий Шатохин.

Хотелось бы, чтобы при реализации программы средства из всех источников поступали своевременно

В части обсуждения госпрограммы «Управление государственным имуществом Республики Коми» Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева отметила, что государственное и муниципальное имущество является важным источником пополнения бюджета. Так, уже в этом году планируется получить от аренды и продажи госимущества более 122 млн руб. Это на 12 проц. больше, чем в прошлом году. В основном это прибыль от деятельности государственных предприятий и сдачи имущества в аренду.

В обсуждении госпрограммы «Защита населения» в рамках бюджета 2020 года выступил Председатель Комитета РК гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев, представив основные параметры мероприятий.

Обсуждение социальных и финансовых государственных программ продолжится в Государственном Совете региона до очередного заседания, которое состоится 24 октября.

MIL OSI