Premier w Brukseli: Nasze interesy są zabezpieczone

Source: President of Poland in Polish

Pierwszego dnia szczytu premier wraz z członkami Rady Europejskiej spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz wziął udział w sesji roboczej RE. Zapewnił, że Polska jest gotowa, aby rozmawiać na temat polityki klimatycznej, budżetu UE na lata 2021-2027 i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Cieszę się, że udało się wypracować konstruktywne rozwiązanie z udziałem premiera Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że doszliśmy do porozumienia, a kryzys, który trwał, zostanie przełamany – powiedział Prezes Rady Ministrów po pierwszej sesji spotkania. Przyznał, że umowa została wynegocjowana również przy wielkim udziale Polski. Dyskutowaliśmy dokładnie nad tym modelem, który został przyjęty. Polska zawsze aprobowała rozsądny kompromis.

Premier dodał, że dajemy sobie czas na wypracowanie odpowiedniej umowy handlowej. Dzięki temu kompromisowi będziemy w stanie zapewnić naszym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki biznesowe i inwestycyjne z stosunkach z Wielką Brytanią.

W sprawie polityki klimatycznej szef polskiego rządu zapewnił, że wszelkie nowe umowy, które mogą prowadzić do neutralności klimatycznej, muszą zabezpieczać interesy polskich obywateli i przedsiębiorców.

Zaznaczył, że w kontekście negocjacji unijnego budżetu według Polski konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania priorytetów UE. Wymienił m.in. podatek lotniczy, podatek od transakcji finansowych czy podatek cyfrowy.

Mateusz Morawiecki podkreślił także, że wszystkie polityki traktatowe, czyli rolna, która ma dążyć do wyrównania dopłat dla polskich rolników w porównaniu do rolników zachodnioeuropejskich, czy polityka spójności muszą być zabezpieczone.

Rozmowy unijnych liderów dotyczyły też sytuacja w Syrii, po tym jak Turcja zaatakowała jej północno-wschodnią część, kontrolowaną przez syryjskich Kurdów. W poniedziałek szefowie dyplomacji państw członkowskich potępili to działanie i uzgodnili koordynacje ws. wprowadzania embarga na dostawy broni przez państwa członkowskie.

Ponadto poruszono też kwestie dotyczące Albanii i Macedonii Północnej, po tym jak Francja zablokowała decyzje o otwarciu negocjacji akcesyjnych dla tych państw. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo. W interesie UE jest dokończenie procesu integracji Bałkanów Zachodnich tak, żeby granice zewnętrzne były odpowiednio zarysowane – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

