Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Valsts prezidenta kausu pasniegšanā vieglatlētikas sacensību uzvarētājiem

Dārgie sportisti un sporta draugi! Man ir patiess prieks jūs sveikt šeit, Rīgas pilī, jo ir pienācis brīdis, kad es jūs varu satikt personīgi un pateikties par jūsu sasniegumiem. No visiem man uzticētajiem uzdevumiem, esot Valsts prezidenta amatā, mani ir ļoti pacilājoši tikties tieši ar izcilniekiem – sava aroda godprātīgiem un panākumus sasniegušiem cilvēkiem. Vieglatlētika ir sporta veids, kurā apvienotas vairākas disciplīnas. Tā bieži tiek uzskatīta arī par visu sporta veidu karalieni. Šoreiz man ir tas gods sveikt jūs, Baltijas valstu vieglatlēti! Ja veiksme var uzsmaidīt negaidot, tad uzvaras pamatā tomēr ir regulārs, cītīgs un pašaizliedzīgs darbs. Jūs mums mācāt nepadoties. Ar savu cīņassparu un aizrautību jūs mācāt mums uzvarēt un arī zaudēt, mācāt mūs izdzīvot neveiksmes un arī prieka asaras. Es neslēpšu, ka šoreiz es būtu labprāt redzējis arī Latvijas sportistus apbalvojamo sarakstā, bet šoreiz Latvijas sportistiem zvaigznes nav bijušas labvēlīgas. Bet es labi saprotu, ka tas ir normāli, jo tik veselīgā konkurencē, kāda ir starp trīs Baltijas valstu sportistiem, nepārtraukti būt uzvarētājam nav iespējams. Taču sports māca arī to, kā pareizi un labi zaudēt, lai nākamajā reizē atkal uzvarētu. Jūsu klātbūtne apstiprina, ka sports ir varens spēks, lai ne tikai sacenstos, bet arī vēl vairāk stiprinātu draudzības saites un godīgas spēles principus, kā arī šajā gadījumā mūsu triju Baltijas tautu brāļu un māsu attiecības. Man ir patiess prieks sveikt labākos sportistus – šo sacensību uzvarētājus no Igaunijas un Lietuvas. Paldies jums! Valsts prezidenta kausu ieguvēji 2019. gadā Individuālā balva augstvērtīgākā sieviešu rezultāta ieguvējai – Liveta Jasiūnaitė, Lietuvas šķēpmetēja (rezultāts 63,98 m, 1152 IAAF punkti) Individuālā balva augstvērtīgākā vīriešu rezultāta ieguvējam – Martins Kupers, Igaunijas diska metējs (rezultāts 64,83 m, 1149 IAAF punkti) Labākā komanda sieviešu konkurencē – Igaunijas vieglatlētikas izlase (161 punkts) Labākā komanda vīriešu konkurencē – Igaunijas vieglatlētikas izlase (150 punktu) Valsts komandu ieskaites kopvērtējuma uzvarētājs – Igaunijas vieglatlētikas izlase (311 punkti)

Source: President of Latvia in Latvian