Встреча с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Станислав Сергеевич, Банк БРИКС Краткая справка БРИКС (англ. BRICS) выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?

С.Воскресенский Воскресенский Станислав Сергеевичгубернатор Ивановской области : Да, Правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития [БРИКС] программу – это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений.

И недавно межведомственная комиссия на базе Минкультуры России приняла решение о включении туда двух городов Ивановской области: это города Шуя и Кинешма.

В.Путин: Общий объем кредита?

С.Воскресенский: Речь идет о сумме свыше двух миллиардов рублей.

Этот проект будет реализовываться несколько лет. Сейчас предстоит заняться проектированием, выбрать объекты, и финансирование будет за счет действительно кредитной линии Нового банка развития.

В.Путин: Примерно какие объекты? Вы уже представляете?

С.Воскресенский: Да, мы представляем. Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов.

Мы уже приступили к этому в рамках программы «Комфортная городская среда». Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов.

В.Путин: Хорошо. Давайте по общей ситуации.

С.Воскресенский: Владимир Владимирович, я два года работаю в Ивановской области. Кое-что удалось сделать, но, конечно, не могу не отметить, что этого крайне недостаточно для улучшения жизни. Тем не менее, скажу, что сделано.

Начали мы с транспортной доступности: тяжело было добраться до Ивановской области. Мы связали сейчас Ивановскую область с несколькими экономическими центрами. Каким образом?

Во-первых, с Москвой – скоростными поездами: сейчас до Иваново можно добраться за три часа 40 минут, восемь поездов в день. Санкт-Петербург – мы связались ежедневным авиасообщением. С Нижним Новгородом в этом году заканчиваем ремонт дороги с нашей стороны; нижегородцы заканчивают в следующем году. Таким образом с этими тремя центрами будет системная качественная связь.

Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест. Прежде всего речь идет о «Согазе», «ИНТЕР РАО», «Россетях»: эти компании перенесли часть компетенций из Москвы к нам в Иваново.

А недавно договорились с холдингом «Технодинамика» (он на 25 процентов принадлежит «Ростеху Краткая справка Ростех ») о создании фактически парашютного кластера в городе Иваново на базе крупнейшего завода «Полет». Что это означает?

Во-первых, будет увеличена выручка самого завода «Полет» примерно на 20 процентов по информации руководства «Технодинамики».

Во-вторых, будет удвоена выручка предприятия, которое занимается лентами для производства парашютов.

И в-третьих, будет перевезен к нам в Иваново НИИ текстильных материалов.

То есть фактически, как говорят коллеги, от идеи до производства – все будет сконцентрировано в городе. Это позволит создать еще 150 рабочих мест.

Теперь что касается дорог. Благодаря национальному проекту мы в два раза увеличили ремонт дорог: 378 километров в этом году отремонтировано. Практически все городские округа в этом году будут связаны с областным центром, городом Иваново.

Благодаря Вашему поручению Правительство приняло решение о включении восточного обхода города Иваново в комплексный план модернизации [и расширения магистральной] инфраструктуры, и 7 июня уже начато проектирование.

Я напомню, это дорога 42 километра, она очень важна. Она, во-первых, улучшит логистическую ситуацию в области, но и разгрузит город, будет совсем другая среда в самом городе.

Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план – за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот.

Могу сказать, что уже начиная с 2018 года удалось договориться об инвестициях, которые превышают инвестиции в село за несколько предыдущих лет вместе взятых. Сейчас эти проекты уже близятся к завершению, можно будет их посмотреть.

Теперь по промышленности. Свежие данные, январь-август, у нас рост индекса промышленного производства на 2,4 процента. Восстановили работу одного из крупнейших предприятий региона – «Автокран». Он выручку в этом году вообще увеличил на 73 процента, то есть работают устойчиво, выходят на экспорт.

Создали благодаря Правительству две территории опережающего развития для привлечения инвестиций. Прежде всего, конечно, речь идёт о текстиле, производстве медицинской техники.

С особым вниманием смотрим на льноводство, имею в виду всю цепочку от выращивания льна, заводов по переработке до производства конечной продукции.

Инвесторы у нас появились, сейчас финализируем расчёты, и, надеюсь, проект будет реализован в самое ближайшее время.

Вообще больше половины регионального продукта Ивановской области – это малый и средний бизнес, поэтому мы стали наводить порядок с мерами поддержки и вообще стараемся создать такой предпринимательский дух в области.

Есть пока осторожный оптимизм, первые результаты. Инвестиции в основной капитал предприятий МСП [малые и средние предприятия] выросли за полгода на 17,9 процента; в целом по области – на 12 процентов.

Кроме того, в национальном рейтинге инвестклимата мы заняли первое место по критерию именно поддержки малого бизнеса. Но мы понимаем, что это, скорее, аванс доверия, это пока мало о чём говорит, это именно аванс доверия, это только такое преддверие серьёзной, последовательной, кропотливой работы.

Отдельная гордость – это наши малые города, мы об этом говорили в начале. Они очень важны для культуры России, для истории России, у каждого из них особая душа, людям там живётся зачастую нелегко.

Считаю важной частью своей работы уделять особое внимание малым городам. Мы участвуем в грантах, которые Вами созданы, – гранты на малые города и исторические поселения.

Могу сказать, в этом году мы на втором месте по объёму средств среди 85 регионов в стране, которые получают их по этим грантам.

В.Путин: Сами добавляете туда?

С.Воскресенский: Добавляем.

Вы знаете, Владимир Владимирович, как подходим: мы, если за что-то берёмся, сразу консолидируем несколько планов – дороги, ремонты поликлиник, ремонты «социалки».

То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу «наваливаемся» на городки. Потом, если будет время, я покажу, как это всё визуально выглядит.

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