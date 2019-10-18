В Бурятии к реальному лишению свободы осуждена бывший генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Баунтовского района за присвоение бюджетных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Баунтовский районный суд Республики Бурятия вынес приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район».

Женщина признана виновной в совершении восьми тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что осужденная, являясь генеральным директором Фонда, имея доступ к материальным ценностям, предназначенным для поддержки и развития предпринимательства в районе, незаконно снимала с расчетного счета организации денежные средства и расходовала их на личные нужды.

В период с 2011 по 2018 годы она похитила денежные средства на общую сумму 11,8 млн. рублей.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил бывшему руководителю Фонда 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора района о взыскании с виновной ущерба, причиненного преступлениями.

Приговор в законную силу не вступил.

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