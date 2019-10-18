В г. Ростове-на-Дону к реальному лишению свободы приговорен директор строительной фирмы, уклонившийся от уплаты налогов на сумму свыше 41 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя ООО «СВСтрой» Ивана Семенова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Установлено, что обвиняемый, являясь учредителем, директором и бухгалтером строительной фирмы, включил в налоговую декларацию ложные сведения. В результате в 2015 и 2016 годах он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в размере более 41,5 млн. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Ростовской области о взыскании с виновного указанной суммы.

Приговор в законную силу не вступил.

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