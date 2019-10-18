В. Наговицын посетил Закаменский район Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении перспектив градообразующего предприятия – горнодобывающей компании «Закаменск» с ее руководством и властями района.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия в ходе рабочей поездки в регион посетил Закаменский район.

Сенатор принял участие в обсуждении перспектив градообразующего предприятия – горнодобывающей компании «Закаменск» с ее руководством и властями района.

«Мы рассмотрели перспективы развития предприятия в рамках контроля за исполнением Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия», — сообщил Вячеслав Наговицын.

Обсуждался вопрос о предоставлении господдержки на реализацию инвестиционного проекта «Освоение Холтосонского вольфрамового месторождения»

По его словам, в частности, обсуждался вопрос о предоставлении господдержки на реализацию инвестиционного проекта «Освоение Холтосонского вольфрамового месторождения».

Генеральный директор компании Владимир Замбалаев рассказал о планах развития предприятия, в том числе касающихся производства ферровольфрама.

Вячеслав Наговицын напомнил, что в Постановлении СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия», принятом в начале 2018 г., содержатся рекомендации Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении государственной поддержки на реализацию инвестпроекта «Освоение Холтосонского вольфрамового месторождения». Он включен в перечень проектов, планируемых к реализации на территории Байкальского региона, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2016 г., подчеркнул сенатор.

MIL OSI